新屋市場買氣旺 代銷雙雄上半年獲利爆發

新屋市場買氣暢旺、建案交屋挹注，帶旺代銷雙雄海悅（2348）、愛山林（2540）上半年獲利翻倍跳，其中，海悅上半年稅後純益激增2.6倍、每股純益高達9.36元，愛山林上半年稅後純益也大增1.6倍、EPS達2.84元。

今年以來，預售新屋買氣爆發，讓布局全國代銷建案的海悅國際、愛山林建設業績跟著噴發，加上兩大業者耕耘建案開發步入收成期，讓代銷雙雄上半年業績、股價同步演出大驚奇。

海悅、愛山林上半年營運概況

海悅國際上半年合併營收達39.42億元、年增93.2%，毛利率達52.3%，稅後純益達14.59億元，較去年同期3.98億元激增2.6倍，每股純益（EPS）高達9.36元，大幅優於去年同期3.01元。

海悅指出，第2季公司在持續穩健布局全國低基期區域房市代銷市場，並藉由創新的數位行銷，精準投放優勢，創造出的口碑行銷激起全國代銷建案的漣漪效應，因此推升第2季合併營收16.62億元、年增19.3%，營業利益達6.56億元、年增率33.8%，稅後純益5.4億元、年增47.2%，每股純益達3.26元，優於去年同期的2.7元。

海悅表示，由於今年股東會通過每股配發股票股利、由2元調高為3元，在扣除特別股股利後，流通在外股數提高約3.5萬張，以致第2季與上半年每股純益各達3.26元與9.36元。

愛山林建設半年報同步繳出好成績，今年上半年合併營收達49.51億元、年增41.7%，毛利率達45.4%，稅後純益達11.5億元，不僅較去年同期4.43億元大增1.6倍，EPS達2.84元，優於去年同期1.59元。

愛山林6月底股東會通過配發1.5元現金、5元股票，公司昨董事會決議將於9月12日除權息。

愛山林表示，去年集團房屋銷售金額約達1,100億元，今年截至6月底達780億元，今年全年1,500億元目標應可達陣；另外，今年來自建案收入估約逾20億元，明後兩年有機會逾100億、200億元，加上今年自建新推案估逾500億元，將為未來三到五年業績持續打下厚實基底。

海悅在全國代銷儲備案量逾千億元，百億級大型代銷建案將在市場銷售，以下半年來說，包括總銷逾200億元的新北市中和區「大同新紀元」與總銷約30億元的台南「世界南科C」，加上「擎天森林」與「新莊海悅花園」接續完工交屋挹注，對今年營運持正面看待。