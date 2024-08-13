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陽信銀 前七月每股盈餘1.07元
陽信銀行昨（12）日公布7月份自結獲利顯示，單月稅前盈餘達5.17億元，累計前七月稅前盈餘為36.38億元，稅前每股盈餘1.07元。在授信品質方面，7月底逾放比為0.13%、備抵呆帳覆蓋率926.82%，兩項指標皆優於同業平均。此外，陽信銀行總資產為7,336億元，淨值達472億元，較去年同期分別上升5.31%及7.97%，營運規模穩健成長。
為善盡企業社會責任，陽信銀行積極投入ESG，加入「無價星球聯盟」（Priceless Planet Coalition）國際植樹計畫，擴大植樹復育造林，即日起，信用卡新戶於線上申辦一卡通聯名卡，陽信銀行將透過「無價星球聯盟」為持卡人種植一棵樹，守護環境，為共同愛護地球盡一份心力。
陽信銀行為因應業務成長，積極延攬優秀人才，包含分行存匯、授信人員、理財人員等，並持續擴大優化財富管理陣容。陽信銀行誠摯邀請具銀行業務經驗，有展業實績之即戰力者踴躍報名，歡迎有志一同的菁英人士加入，職缺詳情可至陽信銀行官網查詢。
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