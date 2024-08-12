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潤隆上半年每股賺4.57元 案量衝百億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

潤隆（1808）昨（12）日發布財報，第2季稅後純益17.24億元、年增27.2%，每股純益（EPS）3.82元；累計今年上半年稅後純益20.61億元、年減6.6%，每股純益4.57元。

潤隆今年有兩筆建案完工入帳，雖然今年完工個案較少，但完工案量也有逾百億元，包括總銷88億元、從3月開始交屋的基隆「夢悅城」建案，總銷23億元的「景安文匯」目標在今年底前完工交屋。

推案上，潤隆表示，今年除總銷67億元且已完銷的「溫莎堡」案外，後續還將提前推出文山區萬芳段案，總銷有望站上100億元，台中則有總銷110億元的西屯區「當代首馥」案、總銷約68億元的「文商11」案，總計今年推案量高達300億元。

建案 每股純益

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