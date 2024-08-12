永豐餘營收／7月年增一成 下半年審慎樂觀

永豐餘（1907）集團12日公布7月份營收，整體工紙市場受惠節慶加持，單月繳出亮眼表現，永豐餘單月營收達65.76億元，年增14.66%，累計今年前七月營收442.26億元，年增6.85%。

而華紙（1905）、永豐實同時公布7月營收。華紙單月營收16.8億元，年增4.79%，累計今年前七月123.7億元，年增2.06%；永豐實單月營收達65.76億元，年增14.66%，累計今年前七月營收442.26億元

永豐餘去年度總體經濟復甦平緩，消費者支出意願仍偏保守，展望下半年，台灣及越南造紙緩步復甦，下半年審慎樂觀看待。

關於大陸工紙部分，永豐餘則指出，第1季受到當地市場影響有出現虧損，後續將加強大陸工紙紙器的垂直整合，客戶部分將從原本出口導向的客戶轉向內需型客戶，持續加強客戶的黏著度。

華紙日前指出，未來將會持續往高附加價值市場邁進，領域涵蓋食衣住行，其中紡織領域會是主力，目前正在研究如何將木材纖維用於服飾，主要因為比起棉花更加環保，在技術上有望成為台灣首創，可供應多家台灣紡織廠。

永豐實將結合ESG方向，加速綠色商品上市，並持續投入自動化及綠色減碳設備，以提升品牌綠色形象資產，帶動銷售成長。