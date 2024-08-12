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統一超上月營收登峰

經濟日報／ 記者嚴雅芳徐牧民／台北報導

統一超（2912）昨（12）日公告7月營收295.9億元，年增逾6%，創下單月歷史新高紀錄；累計前七月營收1,935.09億元，年增6.9%。

展望後市，統一超表示，看好8月進入中元普渡需求採購高峰，預期將帶動食品、飲品等類別業績成長，同時近期整合集團資源展開一系列Love Dad、浪漫七夕等活動，將持續針對生活節慶、節氣、主題日推出多元商品與服務，助攻本月業績表現。

統一超7月營收創下歷史新高，主要受惠台灣7-ELEVEN持續穩健展店，藉由線上線下多元服務渠道，聚焦鮮食、CITY系列、「雪淋霜」霜淇淋、思樂冰、飲品、預購等話題商品開發與推廣，並整合集團資源創新複合生活平台、迎來台灣7-ELEVEN第7,000店「首府門市」，為生活產業再創新風貌。截至7月底，7-ELEVEN在台店數來到7,023家。同時，台灣7-ELEVEN會員貢獻持續穩健成長，藉由豐富的專屬服務、線上線下跨通路活動，提升1,800萬名會員到店消費頻次，刷新會員單月消費金額新高紀錄、首度突破100億元。

七夕 消費 營收

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