寶成7月營收年增16.5% 連4個月成長

製鞋大廠寶成工業今天公布7月自結合併營收為新台幣222.43億元，年增16.5%，連4個月較去年同期成長；1月至7月自結合併營收1508.6億元，年增2.9%。

寶成工業統計，持股51.11%重要子公司裕元工業7月自結營收為6.80億美元（約新台幣221.76億元），較去年同期增加10.2%，其中製鞋業務較去年同期成長22%；今年1至7月自結營收為46.94億美元，年減1.5%，其中製鞋業務較去年同期成長5.1%，連5個月正成長。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際公司7月自結營收為人民幣12.63億元（約1.74億美元），較去年同期減少10.6%；累計1至7月自結營收為人民幣112.46億元（約15.54億美元），年減9.1%，反映主要營運地區消費意願仍較疲弱。

製鞋廠豐泰7月合併營收80.26億元，年增3.15%。

製鞋廠鈺齊國際統計，7月合併營收為15.58億元，較6月增加9.5%，且為近12個月營收新高，但仍較去年同期減少9.15%；1至7月累計營收81.82億元，年減28.13%，累積年減幅度已逐漸收斂。