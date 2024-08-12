長榮鋼上半年每股賺3.07元 市場有撐

長榮鋼（2211）董事會昨（12）日通過季報，今年第2季稅後純益7.9億元，年減57%；今年第2季每股稅後純益1.91元、年減57%。長榮鋼接單能見度到明年上半年。長榮鋼表示，上半年稅後純益12.7億元，每股純益3.07元。

法人指出，國內鋼結構產業前景亮麗，今年下半年鋼構工程景氣樂觀，短期推案增溫，市場有相當支撐，明年鋼構市場需求將優於今年，整體有望提升。長榮鋼是長榮集團一員，公司治理到位，營運表現在水準以上，尤其轉投資事業為永續亮點。

目前長榮鋼在手公共工程包括都更、商辦、住宅大樓開發推案都有增溫跡象，整體鋼構市場量能需求走在上坡路。

此外，長榮鋼三大轉投資事業，分別為欣榮企業、水美工程及榮鼎綠能，投資占比各為68.46%、48.13%、50.06%。

其中， 欣榮公司執行桃園市家戶垃圾委託處理契約，未來將依處理量能接收市府交付垃圾量，並持續穩定自行接收一般事業廢棄物的接收量，競爭力展現在將廢棄物處理及汙染防制採先進技術進行系統性更新，逐步進行設備升級，期使未來整體營運量能更加穩健。