三商家購營收／7月12.5億元 下半年持續積極展店

三商家購（2945）12日公告7月份營收達12.5億元，年減0.68％，累計今年前七月營收80.98億元，與去年同期相比增加1.08%。

三商家購日前宣布透過旗下子公司三商家購投資股份有限公司，以每股平均303元，總股數99萬股，投資總金額3億元，轉投資「寵物好事股份有限公司」，宣布正式進軍寵物市場。

三商家購看好因少子化帶來的寵物商機，目前寵物特定門市有11間，三商家購表示，截至目前寵物類商品營收年增近3成，以零食及保健類最受歡迎，未來將持續提升貨架數，從平均1-2座增加至5座，商品突破200支，下半年會持續增加商品種類。

三商家購上半年營收68.5億元，年增1.4%，稅後純益0.56億元，每股純益（EPS）0.83元，三商家購表示，展望第3季是零售業的傳統旺季，多個節氣檔期到來，推出各類促銷活動，結合線上線下銷售通路，可望刺激買氣。

展望第3季，三商家購表示，將持續投入加盟資源，年底前預計再展25家直營門市；三友藥妝Tomod’s將於7月中於新北永和展店，8月還會有兩間社區型據點於新北市開設；心樸市集預計11月在台北大安設點，看好黃金市區消費力。