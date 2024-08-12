和泰車第2季每股賺10.54元 銷售穩定

和泰車（2207）董事會昨（12）日通過第2季財報，單季稅後純益58.7億元，年減16.6%，每股純益（EPS）10.54元；上半年稅後純益約117.6億元，年減2.9%，EPS為21.1元，仍創同期次高。

和泰車去年全年每股純益高達41.03元，創下歷史新高紀錄，主要是去年上半年TOYOTA原廠將大陸LEXUS LM的大量配額轉給台灣並順利消化，創造單年度的高基期獲利數字。反觀今年上半年獲利也不錯，雖不如去年同期，但表現相對突出。

和泰車表示，今年上半年營收較去年同期成長，主係去年上半年有缺車影響，而今年上半年車輛供給穩定，尤其是主力車款RAV4今年供應恢復正常，銷售台數增加，和泰車的銷售表現持續穩定，符合目標進度。

下半年車市雖有地緣政治、通膨、升息等因素，但政府汰舊換新政策持續、品牌擴大販促力道、改款商品導入下，仍值得期待。