時碩上半年每股純益2.62元

時碩工業（4566）公布上半年合併財報，合併營收23.14億元、年增7.1%，營業毛利5.10億元，稅後純益2.39億元、年增64.8%，每股純益2.62元，法人估，時碩隨著車用零件及航太產業訂單持續成長，下半年營運將逐季增溫。

時碩7月合併營收4.33億元，年增38%，累計前七月合併營收27.48億元、年增11%。時碩也積極布局熱管理，除了在車用領域配合客戶開發熱管理方案因應電能轉換產生的熱能，也規劃切入資料中心CDU(冷卻液分配裝置)快接頭零組件。

時碩規劃切入CDU快接頭零件，預計今年第4季或明年初就有機會認列營收。

時碩透露，未來相關產品的生產，除了兩岸之外，也不排除因應國際客戶分散生產基地要求，在泰國等第三地生產。