快訊

影／我奧運代表團今晨返國 3架F16伴飛！發射熱焰彈迎接台灣英雄

柔道國手意外半癱粉碎奧運夢 黃楷倫挺過逆境邁向帕運

中興電上半年 EPS 3.75元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中興電（1513）昨（12）日發布財報，第2季稅後純益8.97億元、年增230.8%，每股純益（EPS）1.82元；累計今年上半年稅後純益18.5億元、年增3,044.6％，每股純益3.75元，單季、上半年獲利均創同期新高紀錄。

中興電目前在手訂單約410億元，持續受惠台電強韌電網計畫、綠能產業興起等，在穩定交付開關設備等訂單下，挹注今年以來營運，至於獲利達到倍增成長，主要是去年第2季受到雲豹甲車弊案影響，認列法院判沒收20億9,916萬元的不法所得，不過，中興電強調，公司最壞的階段已經過去了，且主要團隊都在，後續取得訂單上也無影響。

中興電為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，因此大嗑國內商機，觀察重電業今年上半年財報，中興電獲利為第二名，僅次於以外銷事業為主的華城。

儘管外銷市場並不是中興電的主力，但在美國兆元基建計畫下，中興電亦積極拓展美國與東南亞等海外市場，日前也以與國內變壓器大廠合作，以出口變壓器帶氣體絕緣開關（GIS）模式，拿下整筆訂單，訂單金額概估約1,900萬美元（約新台幣6.1億元）。

財報

延伸閱讀

AES財報／上半年EPS達10.63元 下半年營運將逐季成長

和迅財報／上半年EPS 1.68元 大幅超越去年全年表現

離岸一期發電不如預期 台電：經改善運行效率破9成

瓦城財報／上半年EPS 4.67元 下半年展店迎新高峰

相關新聞

新屋市場買氣旺 代銷雙雄上半年獲利爆發

新屋市場買氣暢旺、建案交屋挹注，帶旺代銷雙雄海悅、愛山林上半年獲利翻倍跳，其中，海悅上半年稅後純益激增2.6倍、每股純益...

陽明、萬海Q2賺贏去年 貨量、運價齊揚是主因

陽明、萬海昨（12）日公布半年報，不僅較第1季出色，跟去年同期的虧損相比，也同步大賺，陽明第2季單季每股純益（EPS）3...

航空營收旺 華航、星宇、虎航7月業績高飛

航空營收旺，四雄全創高。華航、長榮航空、星宇航空及台灣虎航四家航空業者，7月營收全部寫下歷史新高紀錄，優於預期。法人指出...

大同Q2轉虧 市場意外

大同昨（12）日公告第2季淨損8.55億元，終止經營權易主後連續12季獲利走勢，大出市場意外，並導致上半年陷入虧損，合計...

美利達 上半年EPS 3.58元

自行車大廠美利達昨（12）日公告第2季財報，今年上半年全年營收151.68億元，稅後純益10.71元，年減13.41%，...

中租前七月累計EPS 8.36元

中租控股昨（12）日公告今年7月自結合併營收與獲利，7月單月營收衝上88.9億元，創下歷來單月營收新高，比前月與去年同月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。