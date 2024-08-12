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陽明財報／第2季EPS 3.98元 上半年獲利年增611%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運示意圖。 聯合報系資料照
陽明海運示意圖。 聯合報系資料照

陽明海運（2609）12日召開董事會通過113年上半年財報，第2季稅後純益達138.87億元，去年同期是虧損，EPS 3.98元；累計上半年獲利年增率為611%、EPS 達6.66元。

第2季單季合併結果，營業收入為新台幣(以下同)525.89億元，較去年同期增加50%；稅後淨利138.87億元，稅後EPS 為每股淨利3.98元。

113年上半年合併結果，營業收入為963.91億元，較去年同期增加34%，稅後淨利232.67億元，年增率為611%，稅後EPS為6.66元。

陽明海運表示，上半年獲利出色，主要是受惠於航運市場暢旺，貨量、運價齊揚，致使陽明海運上半年整體獲利表現優於去年同期水準。

根據國際貨幣基金(IMF)發布最新預測，2024年全球經濟成長率穩定維持在3.2%，亞洲新興經濟體表現亮眼，為拉動全球經濟成長的主要動能，同時航運市場2024年原預測供給成長超過需求成長約7.6%，但在紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸，然而全球景氣仍受眾多不確定因素影響，服務業價格居高不下和貿易緊張局勢阻礙通膨降溫速度，增加通膨風險。

美國經濟在走強後呈現放緩趨勢，7月製造業指數(PMI)降至今年新低點，且失業率再次上升，帶來經濟隱憂，而美國總統選舉也可能為經濟情勢增添變數；歐元區經濟雖持續回升但仍顯疲弱，加上近期地緣政治緊張情勢加劇，均可能推升全球經濟發展的不確定性。

面對航運市場經營環境的迅速變化，陽明海運持續強化航線競爭力，在貨櫃本業營運最關鍵之船隊資源規劃，以穩定船隊資源、兼顧核心航線營運優勢與因應減排趨勢為考量。

陽明深化與船東策略合作，董事會授權購入2艘本公司現行營運中之11,000 TEU級長租船，合併本公司已購回之5艘14,000 TEU級與3艘11,000 TEU級中大型船舶，有助於穩定船隊資源並強化公司航線競爭力，亦可應氣候變遷風險之減排需要，未來得自主配合法規與技術條件執行環保改裝措施之彈性，後續亦將因應陽明中長期業務發展，持續進行營運船隊汰舊與布建節能或替代能源船舶，以提供全球客戶更全面、更環保之運送服務。

EPS 陽明海運

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