和泰車財報／上半年兩個資本額入袋 下半年車市值得期待

和泰車（2207）董事會通過第2季財報，上半年合併收入 1,442.7億，年增3.4％，稅後淨利 117.6億，比去年衰退2.98%，EPS 21.10元，比去年同期的21.74元減少。

和泰車第2季稅後淨利58.72億元，年減16.67%，EPS 10.54元，也較去年同期的12.65元減少。衰退原因主要是去年有來自原廠將大陸Lexus的大量配額轉給台灣，基期相當高，造成獲利較去年同期衰退。

和泰車前二季收入較去年同期成長，主係去年上半年有缺車影響，而今年上半年車輛供給穩定，銷售台數增加，和泰車的銷售表現持續穩定，符合目標進度，下半年車市雖有地緣政治、通膨、升息等因素，但政府汰舊換新政策持續、品牌擴大販促力道、改款商品導入下，仍值得期待。

影響上半年的獲利因素另有轉投資大陸經銷商部分，大陸經銷據點因市場景氣及新能源車競爭影響，獲利較去年同期下滑。 和泰產險因403花蓮地震賠款影響獲利。