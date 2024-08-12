快訊

巴黎奧運／誇張！獎牌不到十天就掉漆 有人則剛拿金牌就忘在Uber上

台南嚴重車禍！成大校區外2車對撞 再衝騎樓釀1死4傷

獨／政院已發出人事公文 財政部下令公股董總確定本周三交接

和泰車財報／上半年兩個資本額入袋 下半年車市值得期待

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

和泰車（2207）董事會通過第2季財報，上半年合併收入 1,442.7億，年增3.4％，稅後淨利 117.6億，比去年衰退2.98%，EPS 21.10元，比去年同期的21.74元減少。

和泰車第2季稅後淨利58.72億元，年減16.67%，EPS 10.54元，也較去年同期的12.65元減少。衰退原因主要是去年有來自原廠將大陸Lexus的大量配額轉給台灣，基期相當高，造成獲利較去年同期衰退。

和泰車前二季收入較去年同期成長，主係去年上半年有缺車影響，而今年上半年車輛供給穩定，銷售台數增加，和泰車的銷售表現持續穩定，符合目標進度，下半年車市雖有地緣政治、通膨、升息等因素，但政府汰舊換新政策持續、品牌擴大販促力道、改款商品導入下，仍值得期待。

影響上半年的獲利因素另有轉投資大陸經銷商部分，大陸經銷據點因市場景氣及新能源車競爭影響，獲利較去年同期下滑。 和泰產險因403花蓮地震賠款影響獲利。

和泰車 新能源車

延伸閱讀

達興材料財報／上半年 EPS 2.51元 營收19.77億元

東哥財報／第2季獲利5.21億元、年增4.3% EPS 5.93元

潤隆財報／第2季稅後純益17.24億元、年增27.2％ EPS 3.82元

瓦城財報／上半年EPS達4.67元 下半年獲利有望再戰高峰

相關新聞

陽明財報／第2季EPS 3.98元 上半年獲利年增611%

陽明海運（2609）12日召開董事會通過113年上半年財報，第2季稅後純益達138.87億元，去年同期是虧損，EPS 3...

萬海財報／第2季獲利季增約153% EPS 4.12元

萬海（2615）第2季稅後純益為145.7億元，季增215%，去年同期則是虧損，每股稅後純益4.12元；累計上半年稅後純...

元大金貼權收31.8元 法人看好金融股後市展望

金融股元大金（2885）12日進行0.2元股票股利除權，除權參考價為31.95元，權值達0.65元，今開盤後上漲，一度上...

中信金（2891）領現金股利188.1萬！ 肥羊PO出股息通知書

如何分辨哪個財經網紅是詐騙集團呢，全部都是啊，哪需要分辨呢，你相信家產破億的人，會賣你訂閱課程嗎？

王品半年報犀利 股價大漲超車瓦城躍觀光餐飲股后

王品（2727）公告半年報表現優於市場預期，加上將重返美國市場，具備題材與想像空間，12日股價振翅，盤中來到211.5元...

嘉威上半年獲利年增75％、EPS 4.62元 越南廠明年第1季投產

嘉威（3557）公布第2季財報，單季稅後淨利0.8億元，年增56.21％，每股盈餘為1元；累計上半年稅後純益3.71億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。