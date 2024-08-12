葡萄王財報／上半年營收創新高 每股賺3.95元

葡萄王（1707）生技12日董事會通過113年第2季財報，前二季營業受惠上海葡萄王中國大陸通路資源整合，營收達51.1億元攀歷史新高，年增4.5%；營業毛利39.2億元、毛利率76.8%，主要因上海葡萄王轉投資以銷售通路為主力的葡軍商貿，稀釋毛利率；稅後淨利為5.9億元，上半年合併EPS 3.95元，較去年微幅降0.22元。第2季營收27.6億元，較前季成長17.5%，年增3.5%。7月營收8.3億元，較去年同期成長4.3%。

展望下半年，台灣葡萄王代工原料恢復供應投入生產，新劑型軟膠囊等新產線開始量產；葡眾進入傳統旺季，加上今年升等會員人數激增，將帶動營收表現躍進；上海葡萄王中國大陸市場整合通路成效佳，同時積極布局代工業務與台灣自有品牌延伸，集團營運朝目標穩健前進，全年營收展望看俏。

集團上半年表現最亮眼上海葡萄王，上半年營收年增92.1%，第2季較去年同期成長99.25%，年增近一倍。延續成長動能，7月業績維持雙位數年增64.4%。上海葡萄王表示，近期布局跨境電商業務，在7月份已完成天貓（TMALL）葡萄王海外旗艦店開設，並取得京東（JD）葡萄王海外旗艦店之准入資格，兩大主流電商平臺同時啟動，計劃將台灣葡萄王特色產品以跨境電商的模式銷售至大陸市場。目前整體營運穩定，在代工、通路、自有品牌、倉配一體等多元發展下，將持續為集團貢獻營收成長。

母公司台灣葡萄王上半年受國內代工生產排程延遲及原料缺貨，導致業績遞延；加上自有品牌機能飲品調價、去年新品上架高基期等因素影響，年減11.7%。7月份原料恢復供應開始投產、出貨，帶動代工業績轉正年增61.8%；加上自有品牌中元節、中秋節慶行銷活動擋期拉貨動能，提升整體營收月增11.7%、年增5.9%。

展望下半年，該公司表示，有海外代工客戶加碼益生菌訂單挹注、自有品牌雙11購物節商機，營收表現值得期待。子公司葡眾，上半年營收較去年同期微幅成長年增0.5%，第2季季增23.3%、年增1.14%。7月受颱風北、中、南各區停止營業因素，營收年減1.5%，但累計1~7月仍優於去年同期年增0.2%。下半年開始進入產業旺季，今年衝聘會員累計人數較往年提升許多，勢必為營收再造高峰。