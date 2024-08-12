羅麗芬營收／前七月累計年增近二成 下半年延續動能

羅麗芬-KY（6666）7月公告營收單月8,853.4萬元，較去年同期增長18%；累計前七月營收6.78億元，較去年同期增長18.56%。

羅麗芬表示，中國大陸消費市場持續低迷，但下半年仍創下大陸美容市場首次於同月份成功召開兩場千人以上大型招商會佳績，其中，CS日化線品牌招商大會於7月23日在江西省南昌市召開，美容專業線三大品牌聯合招商大會於7月26日在福建省廈門市召開，兩場大會均完成簽單目標，可望延續上半年業績成長力道。

羅麗芬表示，旗下三大銷售渠道包括美容專業線、CS日化線以及雙美門診中心旗艦店銷售業績均有所增長，其中，CS日化線品牌於3月在廈門舉辦今年第1次招商大會，加盟業主簽單訂貨金額超預期，美容專業線三大品牌聯合招商大會於4月在南京召開，與會人員超過1,200人，簽單金額亦超過去年同期，帶動今年以來的業績表現。

羅麗芬也持續兩岸雙美門市設立新據點，同時引入台灣高端客戶至廈門旗艦店消費，在4月的廈門抗衰之旅，同時融合兩岸高端客戶，共同體驗抗衰老及雙美等療程，並導入私人訂製品牌「莫克麗膚」消費，持續增加兩岸雙美門市營收。

羅麗芬連續兩年參與台北世貿一館「美容展」展會，將於8月16日至8月19日，於台北世貿一館「Ａ519 展位」展出，並持續規劃在台灣增設新的雙美（生美＋醫美）門市。