東哥財報／第2季獲利5.21億元、年增4.3% EPS 5.93元

豪華遊艇製造商東哥（8478）12日公布第2季獲利5.21億元，年增4.3%，每股純益為5.93元。該公司接單並再有重大斬獲，獲45公尺的超大型豪華遊艇新單，造價12億元，預計2026年交船，可為營運增長再添火力。

該公司表示，全球遊艇市場消費行為已回歸疫情前模式，但超級富豪對高端奢侈消費依舊，高端精品需求維持正向展望，大型豪華遊艇市場亦同樣展現需求韌性。

以第2季營收來看，單季為17.09億元，年增17.7%，惟因增加新船型推廣活動，造成營業費用提高，單季稅後純益為5.21億元、年增4.3%，每股純益5.93元。累計上半年獲利10.56億元，年減5.3%，每股純益12元。

東哥並指出，近年來持續推動產品組合優化策略，致力於開發不同系列遊艇及更大呎型產品。今年正式亮相的PURO系列深獲船主青睞，除了已交船的35P船款外，剛開始生產的40P船款也已有訂單收穫，預計2025年或2026年交船。

在更大型遊艇市場方面，該公司新設計的45公尺遊艇剛傳出捷報，已有一艘訂單落袋；而基於現有產能滿載，雖已啟動投資20億元的建廠計畫，但考量滿足船主需求的時效性及生產效率等綜合效益評估，將與歐洲遊艇製造商策略聯盟，透過合作夥伴生產此一艘45公尺遊艇，預計2026年交船。