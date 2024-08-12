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潤隆財報／第2季稅後純益17.24億元、年增27.2％ EPS 3.82元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

潤隆（1808）12日發布財報，第2季稅後純益17.24億元、年增27.2％，每股稅後純益（EPS）3.82元；累計今年上半年稅後純益20.61億元、年減6.6％，每股稅後純益4.57元。

潤隆今年有2筆建案完工入帳，雖然今年完工個案較少，但完工案量也有逾百億元，包括總銷88億元、從3月開始交屋的基隆「夢悅城」建案，總銷23億元的「景安文匯」目標在今年底前完工交屋。

推案上，潤隆表示，今年除總銷67億元且已完銷的「溫莎堡」案外，後續還將提前推出文山區萬芳段案，總銷有望站上100億元，台中則有總銷110億元的西屯區「當代首馥」案、總銷約68億元的「文商11」案，總計今年推案量高達300億元。

今年預售市場買氣熱絡，建商積極回補土地庫存，潤隆看好南台灣科技產業題材發酵，今日董事會通過，子公司金駿營造之高雄市苓雅區成功段65地號等24筆土地合建案，預計參與投入金額24.3億元。

展望未來，潤隆指出，目前全台房市需求量大，尤其以南部區域受惠科技產業設廠議題，表現最為強勁，且潤隆在南部的布局幾乎快要沒有存貨，因此購入此地，未來也會持續擴大中南部的土地開發，亦會尋求在北部的都市更新機會，整體而言，公司布局重心圍繞六都、基隆及新竹縣市。

布局 建案

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