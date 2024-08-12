晶華財報／上半年獲利再創疫後新高 EPS 5.65元

晶華（2707）上半年獲利再創疫情後新高，累計上半年度EPS為5.65元，比去年同期的5.54元增加0.11元，年增率1.99%。展望後市，下半年進入觀光與餐飲業第4季傳統旺季，除了即將到來的中秋假期可望延續暑期熱潮、帶動國旅住房商機外，緊接著年底的的企業尾牙與聚餐需求也將為飯店的餐飲業績注入向上推升的動能。

晶華集團2024年第2季單季的合併營業收入為13.88億元，比去年同期的15.99億元減少2.11億元，年減率13.20%，主要受太魯閣晶英酒店因403地震暫停營業影響。

累計上半年合併營收為31.35億元，年減6.05%，稅後純益為7.20億元，比去年同期的7.05億元增加0.15億元，年增率2.13%，累計上半年度EPS為5.65元，比去年同期的5.54元增加0.11元，年增率1.99%，EPS再創疫情後新高。

累計上半年度合併綜合損益為8億元，比去年同期的7.60億元增加0.4億元，年增率5.26%，主要係投資國外子公司之外幣評價因美金升值而增加所致。

展望後市，截至目前為止，晶華酒店旗下各酒店的中秋假期住房率已達6成以上、預計在9月初會突破8成。集團旗下各飯店也已經開始進行月餅的銷售，初期鎖定國內各大企業福委會預購，9月份開始則會進入個人自用與送禮的銷售高峰。

同時間，台北晶華酒店因受惠於航運恢復正常，國際商旅回流、會展需求熱絡等利多，每月的平均住房率穩定維持在8成左右。此外，宴會業務團隊亦針對年底的尾牙春酒商機，規劃多款館內以及外燴宴飲專案，期望以彈性的服務內容、五星級的高品質，成為企業主以及福委會的信賴首選，目前尾牙接單狀況踴躍，周五以及周六等適合公司聚餐的日子幾近客滿，預計將成為集團下半年最強勁的業績成長引擎。

除了持續提升營收績效外，集團仍積極拓展晶英、捷絲旅…等品牌新據點，其中，北投晶泉丰旅已確定會在9月上旬開幕迎賓，該酒店擁有94間溫泉客房與套房，以日式禪風結合大地色系設計，兩間餐廳分別提供台式桌菜以及日式鍋物，由台北晶華酒店的餐飲團隊進駐經營管理，提供房客以及在地饕客五星美食饗宴。 這將是集團繼2023年大阪捷絲旅之後、另一個全新開幕的飯店據點，北投晶泉丰旅開幕之後，集團旗下營運中的飯店家數將達到15家。