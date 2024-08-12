快訊

奧運拳擊／「已用金牌證明」林郁婷回擊質疑：不需要透過法律訴訟證明

下班記得帶傘！國家警報響「雨勢升級」 17縣市發豪雨、大雨特報

國產財報／第2季受惠本業及處分資產 EPS 1.66元創同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國產（2504）12日公布今年上半年財報，集團合併營收為106.53億元，年增4.26％，稅後淨利27.82億元，年增73.6%，每股稅後純益（EPS）2.36元。其中第2季加上資產活化奏效挹注獲利表現，稅後淨利19.56億元，季增1.37倍，EPS達到1.66元，創下史上同期新高。

國產建材實業往優質的全建材集團邁進，同時響應全球碳中和趨勢，近年積極布局碳競爭力與創新研發，特別擬訂碳競爭優勢策略與計畫進程，近期除了全集團獲得英國BSI、挪威DNV的碳盤查國際認證，「碳礦化混凝土」也取得CETES新材料新工法認證，並成立可執行國家級檢驗能力TAF實驗室、多項高端混凝土產品也持續得國際碳足跡認證，掌握目前低碳時代的潛在龐大商機，持續挹注營運獲利表現。

因此，國產建材實業董事會12日通過第2季與上半年財報，第2季在資產活化奏效、售出台南土地挹注獲利下，稅後淨利19.56億元，創下史上第2季EPS最高的1.66元，較去年同期的0.64元，年增更達159.38％；國產累計上半年集團合併營收106.53億元，年增4.26％，稅後淨利27.82億元，EPS 2.36元，年增高達73.53％。

國產12日也公布7月營收，雖然面對多日強颱影響混凝土出貨，仍維持17.06億元，較去年同期成長1.13％。累計今年1到7月的集團營收123.59億元，較去年同期成長3.81％，若扣除售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健向上的營運態勢。

展望未來的營運發展，由於「大都更時代」帶動房建營建風潮，除了北市都更案已正式突破千案大關，新北市府積極推動淨零碳排，鎖定各大整開地區推出「淨零碳容積獎勵」，都帶來龐大營建商機與混凝土需求。國產建材實業全台各廠區也陸續整改朝向科技環保廠發展，除了位居各區域最佳戰略位置，與陸續將完工的相關區域廠區，將發揮多廠協同作業優勢，設計產能更可以持續創高，以因應全台大都更時代的需求，並超前部署低碳混凝土技術、與迎接低碳建築市場，搶攻包括大雙北精華區等全台頂級商辦、豪宅與都更房建商機。

還有國產建材集團也針對全球ESG趨勢，擬訂碳競爭發展策略，近期因應全球AI浪潮的全台科技擴建廠需求，與矽晶圓領導大廠建越科技合資成立重置資源科技，推出系列創新的低碳高端再生混凝土產品，全面供應國內相關的龐大工程需求，掌握低碳市場的潛在龐大商機，可望持續厚實營運優勢，加上全台44.7萬坪土地持續活化挹注獲利，將能有不斷突破新高的卓越表現。

都更

延伸閱讀

金控股除玉山金、台新金、國票金與合庫金累計EPS未破1外！ 專家：其餘大部份皆有

長榮航第2季獲利創新高 法人估全年獲利逐季走高

富邦金控2023年TCFD報告書再獲BSI最高等級殊榮 持續精進氣候變遷風險管理 引領價值鏈低碳轉型

沛波財報／上半年 EPS 2.54元 將辦現金增資充實營運資金

相關新聞

萬海財報／第2季獲利季增約153% EPS 4.12元

萬海（2615）第2季稅後純益為145.7億元，季增215%，去年同期則是虧損，每股稅後純益4.12元；累計上半年稅後純...

元大金貼權收31.8元 法人看好金融股後市展望

金融股元大金（2885）12日進行0.2元股票股利除權，除權參考價為31.95元，權值達0.65元，今開盤後上漲，一度上...

中信金（2891）領現金股利188.1萬！ 肥羊PO出股息通知書

如何分辨哪個財經網紅是詐騙集團呢，全部都是啊，哪需要分辨呢，你相信家產破億的人，會賣你訂閱課程嗎？

王品半年報犀利 股價大漲超車瓦城躍觀光餐飲股后

王品（2727）公告半年報表現優於市場預期，加上將重返美國市場，具備題材與想像空間，12日股價振翅，盤中來到211.5元...

嘉威上半年獲利年增75％、EPS 4.62元 越南廠明年第1季投產

嘉威（3557）公布第2季財報，單季稅後淨利0.8億元，年增56.21％，每股盈餘為1元；累計上半年稅後純益3.71億元...

新光金增資股上市 中籤戶若賣盤中高點可賺2.5萬

新光金（2888）辦理現金增資，每股承銷價8.3元，公開申購的中籤率為3.37%，12日增資股撥券上市買賣，股價開平走高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。