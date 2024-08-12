國產財報／第2季受惠本業及處分資產 EPS 1.66元創同期新高

國產（2504）12日公布今年上半年財報，集團合併營收為106.53億元，年增4.26％，稅後淨利27.82億元，年增73.6%，每股稅後純益（EPS）2.36元。其中第2季加上資產活化奏效挹注獲利表現，稅後淨利19.56億元，季增1.37倍，EPS達到1.66元，創下史上同期新高。

國產建材實業往優質的全建材集團邁進，同時響應全球碳中和趨勢，近年積極布局碳競爭力與創新研發，特別擬訂碳競爭優勢策略與計畫進程，近期除了全集團獲得英國BSI、挪威DNV的碳盤查國際認證，「碳礦化混凝土」也取得CETES新材料新工法認證，並成立可執行國家級檢驗能力TAF實驗室、多項高端混凝土產品也持續得國際碳足跡認證，掌握目前低碳時代的潛在龐大商機，持續挹注營運獲利表現。

因此，國產建材實業董事會12日通過第2季與上半年財報，第2季在資產活化奏效、售出台南土地挹注獲利下，稅後淨利19.56億元，創下史上第2季EPS最高的1.66元，較去年同期的0.64元，年增更達159.38％；國產累計上半年集團合併營收106.53億元，年增4.26％，稅後淨利27.82億元，EPS 2.36元，年增高達73.53％。

國產12日也公布7月營收，雖然面對多日強颱影響混凝土出貨，仍維持17.06億元，較去年同期成長1.13％。累計今年1到7月的集團營收123.59億元，較去年同期成長3.81％，若扣除售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健向上的營運態勢。

展望未來的營運發展，由於「大都更時代」帶動房建營建風潮，除了北市都更案已正式突破千案大關，新北市府積極推動淨零碳排，鎖定各大整開地區推出「淨零碳容積獎勵」，都帶來龐大營建商機與混凝土需求。國產建材實業全台各廠區也陸續整改朝向科技環保廠發展，除了位居各區域最佳戰略位置，與陸續將完工的相關區域廠區，將發揮多廠協同作業優勢，設計產能更可以持續創高，以因應全台大都更時代的需求，並超前部署低碳混凝土技術、與迎接低碳建築市場，搶攻包括大雙北精華區等全台頂級商辦、豪宅與都更房建商機。

還有國產建材集團也針對全球ESG趨勢，擬訂碳競爭發展策略，近期因應全球AI浪潮的全台科技擴建廠需求，與矽晶圓領導大廠建越科技合資成立重置資源科技，推出系列創新的低碳高端再生混凝土產品，全面供應國內相關的龐大工程需求，掌握低碳市場的潛在龐大商機，可望持續厚實營運優勢，加上全台44.7萬坪土地持續活化挹注獲利，將能有不斷突破新高的卓越表現。