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萬海財報／第2季獲利季增約153% EPS 4.12元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運。 圖／萬海提供
萬海航運。 圖／萬海提供

萬海（2615）第2季稅後純益為115.7億元，季增153.32%，去年同期則是虧損，每股稅後純益4.12元；累計上半年稅後純益為161.92億元，去年同期則是虧損44億元，今年上半年每股稅後純益為5.77元。

萬海航運營收也是出現睽違22個月後再度重返200億元關卡，公布7月合併營收為201.08億元，月增21.13%、年增144.17%；累計前七個月的營收858.88億元，年增47.41%。

法人分析，北美地區兩大罷工事件干擾，海運供應鏈緊張；隨著運價全面上漲，預期萬海營運跟著受惠，萬海以亞洲線為基礎， 30條主力亞洲航線航班最密集、涵蓋港口最多， 於亞洲的市場占有率達 15%、 亞洲區貨量比重為62%，萬海全球競爭力不斷浮現，隨著歐美返校及傳統假期備貨需求，預期貨量將穩步增長。受益於運價持續回升，不只是7月營收較上月及去年同期呈現增加，未來的營收表現仍舊可期。

營收 萬海

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