愛山林財報／上半年獲利翻倍成長、EPS 2.84元 將進入入帳黃金期
愛山林（2540）12日發布財報，第2季稅後純益5.48億元、年增80.4％，每股稅後純益（EPS）1.31元；累計今年上半年稅後純益11.49億元、年增159.6％，每股稅後純益2.84元。
愛山林目前在手代銷案量維持千億元高檔，且受惠今年預售市場買氣熱絡，代銷業者為首波直接受惠對象，挹注集團今年上半年營運，而自建案則手握總銷千億元規模的案量。
除了代銷本業維持穩健外，愛山林近年積極轉為建設土地開發，完工量方面，今年預計有三筆自建及合建案完工交屋，包括板橋「帝景3號」、「帝景5號」及屏東「花園帝景」等，合計總銷共58億元。
愛山林指出，今年起進入自建案完工交屋潮，明年起自建案總銷將有百億元，2026年到2028年每年自建案總銷則維持200億元以上，總計到2029年自建案總銷達1,719億元，未來動能無虞。此外，由於公司手上不少自建案都是早年購地，因此取得成本低，因此今年起毛利有望逐步成長，未來毛利率站穩五成以上有望成常態。
展望未來，愛山林表示，未來布局持續瞄準「高就業機會所在，房市必定供不應求」的黃金定律，推案將跟著科學園區走，至於國內房市發展，在通膨、經濟成長、科技建廠及地震換屋等四大因素驅動下，今年房市買氣不錯，若以區域來看，這一波北台灣的住宅需求仍高，而房市為供需法則，需求大的地方，房價也容易上漲。
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