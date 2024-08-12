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智伸科財報／四大事業體營運季增 第2季EPS 1.48元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

智伸科（4551）於12日公布2024年第2季營運成果。智伸科2024年第2季合併營收為18.55億元，季增13.39％、年增0.86％，稅後淨利為1.70億元，EPS 1.48元， 分別年增28.60％、28.70％。累計2024年上半年合併營收達34.92億元，稅後淨利為3.43億元，年增17.61%，EPS 2.97元。

智伸科第2季汽車、運動、電子、醫療的營收比重分別為61％、13％、14％、8.0％，除了汽車、運動、電子事業體分別季增3％、26％、17％外，值得一提的是醫療事業體，其營收絕對金額明顯較第1季成長226％，比重較第1季的3％增加5個百分點，主要係既有客戶的新產品從原本單一產品中的關鍵零組件，延伸至完整單一產品的製作，在認證後，於第2季逐步進入量產，在公司營收規模逐步放大、產能稼動率逐步提升的同時，智伸科仍持續產品組合結構優化、成本費用嚴控、生產效率精進、開發設計技術拉高等重要策略，貢獻2024年第2季毛利率、營業利益率分別為18.59％、8.64％，較第1季的16.96％、3.26％繳出雙率雙升的成績單，可謂今年最壞的狀況已過！

展望2024年下半年，智伸科對於下半年營運繳出優於上半年深具信心。四大事業體的營運表現重回健康穩健。從醫療業務目前進度來看，旗下產品線持續橫向拓展產品適應症、增加一次性產品，包括相關產品線，在終端需求庫存告一段落後，隨著應用在腹腔鏡、減肥、內窺鏡等各種外科手術類型增加，帶動主要客戶對智伸科微創手術的拉貨力道回溫，且有追加增量的情形，挹注今年下半年的醫療業績將有機會繳出較上半年強勁成長的態勢。

另一方面，隨著AI人工智慧市場需求逐步攀升，儲存與運算需求持續增加，再加上HDD廠商因去年市況不佳而減少供給，導致大容量HDD自去年下半年以來供不應求，進而逐步拉高產能、調高價格，加上HDD廠商積極開發新技術，讓客戶可在儲存密度更高的磁碟中，存放入更多的內容，也因此創造智伸科與主要電子事業體客戶共同開發新技術升級產品的腳步加快，出貨動能也明顯提高，為智伸科今年下半年營運增添新動能。

智伸科 營收

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