富邦媒營收／7月85.5億元 月減10%、年增1%

momo富邦媒（8454）公告7月營收85.5億元，月減10%，年增1%，累計1至7月合併營收620.8億元，較去年同期成長約3.8%，仍是同期新高。

momo富邦媒旗下通路包含購物網、電視購物及型錄。富邦媒表示，7月暑期商機延燒，除餐飲與旅遊票券買氣熱絡外，數位加值類的點數卡也有不錯的銷售表現；暑假也是機車購車旺季，品牌廠與站內行銷活動挹注，掀起採買熱潮。夏季炎熱的天氣帶動抗暑商機，momo站內從美白保養、防曬商品、風扇、礦泉水等皆為熱銷商品。網購寵物商機正夯，momo提供上千個寵物品牌，超過10萬件豐富的寵物商品供消費者選購，7月因線上寵物展活動的加持下，繳出亮眼的成績。而食品品類在中元節普渡置辦需求及季節水果的帶動，推升銷售成績。

中元節即將到來，「普渡商機」火熱展開！為助消費者輕鬆澎湃辦普渡，momo購物網即日起至8月18日推出《美食中元金暢秋》活動，集結全站逾1,000個知名品牌、超過萬項人氣食品祭出下殺75折起特惠。