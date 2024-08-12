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元大金貼權收31.8元 法人看好金融股後市展望

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

金融股元大金（2885）12日進行0.2元股票股利除權，除權參考價為31.95元，權值達0.65元，今開盤後上漲，一度上攻到32.5元，但並未順利填權，收盤價在31.8元，貼權作收。元大金除息日在6月27日、1.1元一度填息，7月11日盤中一度站上34元填息，不過股價修正，上周五收盤價為32.6元，今日除權參考價為31.95元，權值達到0.65元，今日進行0.2元股票股利除權，盤中有一度填權幅度高達8成，但最後收盤是貼權。

目前是金融股除權息旺季，法人分析，金融股除權息行情，前一波因股市創歷史新高，金融股除息情況都不錯，但這一波台股開始從歷史高點急遽回檔，金融股難免受影響，反而在除權息表現上都不大樂觀。

針對金融股投資操作上，法人指出，今年九月美國即將開始降息，壽險為主的金控在債券部位上是相對有利可圖，其次，股市雖然短期表現不佳，但事實上累積至今年，整體股市投資仍有不錯的收益，主因股市整體上看還是上漲，總的來說今年看起來投資金融股是不錯的選擇。

元大金7月單月稅後純益高達48.05億元，年增16.4%，累計前七月稅後純益已飆破200億元大關，達224.66億元，年增幅達17.6%，每股稅後純益（EPS）達1.77元。

元大金 股票

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