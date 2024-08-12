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中信金（2891）領現金股利188.1萬！ 肥羊PO出股息通知書

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
中信金控總部大樓。 （聯合報系資料庫）
中信金控總部大樓。 （聯合報系資料庫）

股市爆料同學會．肥羊】

中信金（2891）的現金股利188.1萬，有人問，如何分辨哪個財經網紅是詐騙集團呢，全部都是啊，哪需要分辨呢，你相信家產破億的人，會賣你訂閱課程嗎，跟他討本銀行存摺欣賞欣賞，還得付100萬見證費，這種理財專家就是詐騙集團啊！

永遠要懷疑身邊的每一個人，不只要猜忌財經網紅而已，你的政府，你的同事，你的上司，你的朋友，你的家人，也全部都是詐騙集團，永遠不要相信人類說的任何言語，特別是那群跟你討錢的人，沒有信任，沒有詐騙，寧教我猜忌天下人，休教天下人騙我。

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2891中信金 金融股

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