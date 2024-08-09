遠百 Q2 每股純益0.38元 持續展店

遠百（2903）今年上半年獲利受去年基期較高無法突破去年水準。昨（9）日公布第2季財報，單季稅後純益5.38億元，年減25.5%，每股純益（EPS）0.38元，累計上半年稅後純益11.17億元，年減26%，每股純益0.79元。

遠百因去年上半年百貨內需火熱墊高基期，加上今年放假天數減少，以及寶慶店熄燈重建等因素，皆造成業績下滑。遠百各事業體營收占比分別為遠百45%、遠東SOGO 17%、愛買10%、其他8%。

下半年是百貨業的消費旺季，不過近日出國人數眾多，加上股市慘淡，前景不如預期，遠百總經理徐雪芳表示，今年暑假面臨出國潮衝擊，精品、服飾等有被影響，百貨業只能繼續留在國內努力拚業績。

展望未來，遠東百貨以「持續展店、強化體驗、數位轉型、創新管理、發展網購、永續經營」六大成長動能，朝向國際化百貨零售集團布局。

在轉投資方面，遠東SOGO在升級商場環境與導入新商品等改裝效應下，業績及獲利持續成長；愛買則加強發展網購，推動營運成果改善；City’Super以高端品牌定位，精進服務品質，刺激業績成長。