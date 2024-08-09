汎德 Q2 每股純益6.78元 下半年看俏
汎德永業（2247）第2季合併營收157.5億元，年增3.29%，稅後純益5.47億元，年增0.72％，每股稅後純益6.78元，營收、獲利均創下單季新高。上半年稅後淨利9.69億元，年增2.06％，EPS 12.01元，寫下近七年歷史同期新高表現。
營收部分，因7月份BMW新車到港順利，銷售表現出色，合併達營收52.85億元，年增14.95％，前七月累計營收345.04億元，年增7.86%。
汎德永業指出，依照目前手上訂單及船期來看，預期下半年BMW全新2系列Gran Coupe車款，熱門電動車X1、X2、iX1、iX2等，以及即將發表的新車BMW 4系列Gran Coupe車款均會大量到港，陸續滿足先前所遞延訂單，下半年整體新車到港數量將更為樂觀，下半年整體營運有望優於去年同期。
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