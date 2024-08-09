帝寶上半年賺一股本
車燈大廠帝寶（6605）上半年再賺一個股本，昨（9）日公告上半年稅後淨利16.99億元，年增52.79%，每股稅後純益為10.24元。
帝寶今年第1季稅後淨利8.86億元創下單季獲利新高，EPS達5.34元，即使第2季進入傳統淡季，仍繳出亮眼成績，第2季稅後淨利8.13億元，年增22.44%，EPS 4.97元優於去年同期的4元。
帝寶為汽車車燈大廠，主力為美國市場，去年每股大賺14.35元，已較前一年的10.86元大增，在美國適用的區域並不斷擴大，使帝寶美國市場的營業規模與獲利能力都大幅提升。
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