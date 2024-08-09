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雲品上半年 EPS 1.68元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

雲品（2748）昨（9）日公告第2季稅後淨利0.35億元，年減4.68％，每股稅後盈餘0.33元，上半年稅後淨利1.78億元，年增48.73％，每股稅後盈餘1.68元，獲利表現創歷史次高。雲品亦公告7月合併營收為1.7億元，年減8.48%，累計前七月營收14.06億元，年增8.88％，創同期新高。

雲品表示，第3季有暑假檔期，年底大型展覽與年末企業大型活動增加，亦將持續對於旗下飯店旅宿有所助益，衝刺下半年營收動能。此外，雲品積極推展委託經營事業以強化獲利能力與分散風險，目前已簽約15處，其中有八處營運中，另外七處正緊鑼密鼓籌備與興建中，保守估計今年底將有新北烏來蘇卡利漫活、台東市機關車庫等投入營運行列。

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