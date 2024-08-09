王品上半年 EPS 8.01元

餐飲股昨（9）日陸續公布財報，龍頭股王品（2727）上半年稅後淨利6.6億元，年減10.2%，EPS 8.01元。董事會並通過將投資1.6億元在美成立子公司，為進軍美國市場做準備。揚秦（2755）第2季獲利創歷史新高，累計上半年稅後淨利0.79億元，年增率26.15%，EPS為2.63元。亞洲藏壽司（2754）第2季受到食安事件影響，單季稅後虧損0.12億元，每股稅後虧損0.26元，累計上半年稅後淨利0.82億元，年減43.09%，每股稅後盈餘1.75元。

王品第2季稅後淨利3.5億元，年減3.15%，EPS 4.24元。王品表示，相較2023年因為疫情解封，報復性消費激增，餐飲業呈現爆發式成長，在2024年恢復常態消費後，集團第2季營收、獲利較去年同期微減。不過，中國大陸事業群在集團汰弱留強、品牌調整後，第2季轉虧為盈，對獲利帶來貢獻。

王品同步公告7月自結合併營收為18.3億元，年減6.37%，主要受颱風影響營業天數所致。台灣事業群「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」與「夏慕尼」四品牌受惠於暑假聚餐、父親節檔期，合計誕生6家千萬大店，累計前七月合併營收為127.7億元，年減1.04%。

王品同時宣布將投資1.6億元在美國德拉瓦州申請成立子公司 Wowprime USA Holding Corp，同時也在德克薩斯州成立子公司 Wowprime Restaurant Concept LLC。王品表示，這幾年不斷接到許多國外廠商洽詢合作的可能性，為了擴大集團發展規模，所以設立持股100%的美國子公司藉以開拓美國市場。

揚秦第2季稅後淨利0.44億元，年增率31.20%，創單季歷史新高，每股純益1.47元。公司亦公告7月營收2.23億元，年增16.85%，連續兩月刷新單月歷史新高紀錄，累計今年前七月營收14.06億元，年增15.93%，同創新高。公司表示，主要受惠於餐飲產業進入暑期旺季，門市平日早午餐來客量與客單價同步提升，促使商品銷售暢旺。