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台驊：今年運價高枕無憂

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台驊昨（9）日舉行法說，董事長顏益財指出，今年貨櫃輪運價高枕無憂，明年再看中東戰情變化。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨日出爐，指數下跌78.78點至3,253.89點，周跌幅縮小為2.36%，運價指數連五跌，四大主要航線都較前一期下跌，跌幅也收斂。

顏益財分析，歐美船線運價會在高檔震盪，指數在7月回跌，但幅度僅一成，就目前情況運價沒有崩盤的條件，持續維持高檔，現在到10月是美國線的傳統旺季，歐洲線目前受地緣政治影響，整體運價可說是高枕無憂。

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