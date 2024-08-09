台驊：今年運價高枕無憂
台驊昨（9）日舉行法說，董事長顏益財指出，今年貨櫃輪運價高枕無憂，明年再看中東戰情變化。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨日出爐，指數下跌78.78點至3,253.89點，周跌幅縮小為2.36%，運價指數連五跌，四大主要航線都較前一期下跌，跌幅也收斂。
顏益財分析，歐美船線運價會在高檔震盪，指數在7月回跌，但幅度僅一成，就目前情況運價沒有崩盤的條件，持續維持高檔，現在到10月是美國線的傳統旺季，歐洲線目前受地緣政治影響，整體運價可說是高枕無憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言