麗清財報／第2季EPS達0.72元 創歷年同期新高

汽車零組件麗清（3346）9日公布第2季合併營收達25.54億元，季增45.80％，年增24.65％，毛利率保持14.1％水準，稅後純益8,340萬元，季增1.76倍，年增30.71％，每股稅後盈餘(EPS)達0.72元，獲利表現創歷年同期新高。

累計2024年上半年合併營收43.06億元，稅後純益為1.14億元，每股稅後盈餘(EPS)達0.99元，同步改寫歷年同期新高記錄。

旗下LED車燈模組業務隨著相關車款良好銷售保持向上成長動能，其中LED頭燈滲透率持續提高，帶動第二季LED頭燈佔整體LED車燈模組業務比重達37％，其次因受惠北美通用車廠客戶推進全系列車型使用導入，再加上麗清獨家供應小米汽車SU7頭燈、尾燈控制器訂單挹注，帶動第二季頭燈控制器產品銷售年增55％，佔整體營收比重達31％，皆係挹注麗清營運動能暢旺。

麗清2024年7月合併營收達7.95億元，年增16.71％，續創歷年同期新高，累計2024年1至7月合併營收51.01億元，年增20.88％，亦創歷年同期新高。受惠一階(Tier 1)車燈廠客戶仍延續良好LED車燈模組產品拉貨力道，以及北美通用車廠客戶、小米汽車SU7車款頭燈、尾燈控制器出貨持續放大，係7月營收續創歷年同期新高之關鍵。

此外，麗清今日董事會亦決議通過辦理現金增資、以及發行國內第六次無擔保可轉換公司債，包括辦理現金增資上限6,000仟股，每股面額為新台幣10元整，其次，董事會亦決議通過發行國內第六次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為新台幣三億元，發行期間3年，資金用途將以償還銀行借款、健全財務結構以及充實營運資金所用，強化公司整體財務結構並打造中長期營運成長引擎。