宏全財報／上半年獲利年增逾三成 每股純益5.62元創同期新高

飲料包材製造龍頭宏全國際（9939）9日公布上半年合併財報，合併營收139.72億元、年增5.1%，合併營業毛利率23.1%，較去年同期提升2.7個百分點，稅後純益16.18億元、年增30.7%，每股稅後純益5.62元，營收、獲利雙創歷史同期新高。

宏全第2季合併營收74.95億元，季增15.7%、年增3.8%，營業毛利率23.3%，較去年同期提升1.2個百分點，稅後純益8.69億元、季增15.8%、年增12.1%，每股稅後純益3.02元，獲利創單季歷史新高。

宏全今天同步公布7月合併營收27.74億元、年增11.8%，創歷史新高；累計前七月合併營收167.47億元、年增6.2%，續創歷史同期新高。

宏全董事會並通過辦理現金增資案，擬發行普通股800萬股；同時決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫定以不低於票面金額之101%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，總發行面額上限為40億元。

另外，董事會也決議通過大陸滁州廠增加機器設備，預計投資金額5.7億元，滁州廠預計明年第2季投產；大陸衢州廠第二、三期也投資7億元增加機器設備，二期廠及三期廠分別在今年6月及12月投產。

宏全表示，集團持續加碼布局東南亞生產基地，包括印尼、越南、泰國都有新廠陸續開出，壯大集團營運規模。

目前，宏全有許多建廠計畫，如印尼KIIC廠、越南2A廠、泰國宏信廠及台灣自貿廠，都已由董事會通過投資案，現正進行建廠及設備投資工作，這些新廠於2025至2026年陸續投產，可貢獻集團營收與獲利。

宏全今年投產啟用新據點，包括台灣自貿廠第一期廠房已完工，現正進行瓶胚產品試俥，第二期冷凍倉儲預計9月啟用；今年浙江衢州廠新增第二階段產線及各區新增包材產線亦會加入生產。

另外，目前既有的工廠也積極擴增包材設備及新增產品訂單，可望提升稼動率，持續擴大營運規模。法人估，隨著新產能持續開出，宏全今年營收應有二位數增長，並有機會賺逾一個資本額。