7月車廠營收 裕隆與汎德永業成長較大
7月車市表現強勁，但上市公司的營收除了汎德永業（2247）、裕隆（2201）外，其餘幾家車廠相較去年成長幅度有限。汎德豪華車銷售表現亮眼，營收52.85億元，年增14.95%，裕隆則受惠於納智捷n7大量交車，營收73.28億元，年增7.05%。
龍頭車廠和泰車（2207）7月合併營收255.69億，年減3.68%，今年前七月合併營收1,653.32億，年增1.78%，前七月合併營收創同期歷史累計新高。和泰營收減少26.3億，主係去年下半年車輛供應逐漸恢復正常，累積之訂單得以大量交車，故配車台數基期較高，今年車輛供應穩定，配車台數恢復正常水準，但LEXUS部分新車型仍受限於廠家配額，致LEXUS今年銷售量呈現下滑。
轉投資事業中和潤（6592）營收增加1.4億元， 和運營收增加3.9億元，和泰興業較去年同期營收增加約6.4億元，本期為冷氣銷售旺季，狀況較去年成長，長源較去年同期營收增加4.4億元，為大口客戶需求增加、販賣台數成長。
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