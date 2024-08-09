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大亞營收／本業展望佳 7月營收年成長超過兩成

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

大亞（1609）9日公布7月份營收26.88億元，年增26.71%，累計今年前七月營收170.35億元，與去年同期相比增加15.28％。

大亞指出，電線電纜受惠台電強韌電網計畫，在手訂單維持高檔，加上受惠國際銅價上漲，銷售狀況表現不錯。至於大亞創投方面上去年因為持有保瑞（6472），讓獲利成長幅度較大，墊高上半年基期，不過今年保瑞股價回升也表現不錯。

大亞目前已有62座太陽能電廠，大亞指出，太陽能建置容量以500MW為長期目標，目前已有超過200MW掛表，今年可望取得台南漁電共生約35MW建照。儲能方面，目前有36MW，台中龍井儲能案場明年可望完成，長期以180ＭＷ為目標。

展望未來，大亞指出，本業電線電纜事業，因為公共建設、政策等，市場供不應求，表現狀況佳，而儲能、太陽能等綠能事業可成為未來穩定業績的來源，大亞創投則會瞄準無人機、生技、AI相關應用的新創公司等領域為主，會持續找尋有潛力的投資機會。

創投 太陽能電廠 電纜

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