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遠百財報／單季獲利5.38億元 每股賺0.38元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

遠百（2903）9日公布第2季財報，單季稅後純益5.38億元，年減25.5%，每股純益（EPS）0.38元，累計上半年稅後純益11.17億元，年減26%，每股純益0.79元。

遠百因去年上半年百貨內需火熱墊高比較基期，加上今年放假天數減少，以及寶慶店熄燈重建等因素，皆造成業績下滑。遠百去年各事業體營收占比分別為遠百45%、遠東SOGO 17%、愛買10%、其他8%。

下半年是百貨業的消費旺季，不過近日出國人數眾多，加上股市慘淡，前景不如預期，遠百總經理徐雪芳表示，今年暑假面臨出國潮衝擊，精品、服飾等有被影響，百貨業只能繼續留在國內努力拚業績。

遠百董事長徐旭東日前於股東會表示，「對零售業展望看好，目前店面數還不夠多，未來還要持續展店。」展現其對於零售業未來展望的看好。

展望未來，遠東百貨以「持續展店、強化體驗、數位轉型、創新管理、發展網購、永續經營」六大成長動能，朝向國際化百貨零售集團布局。

每股純益 遠百 零售業

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