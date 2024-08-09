冠德財報／上半年獲利暴增3.6倍 EPS高達5.79元

冠德（2520）9日公布第2季財報，在百億大案「冠德心天匯」交屋下，推升上半年營收達151.57億元、年增近七成，稅後純益達31.35億元，年增率高達3.6倍，每股純益達5.79元，優於去年同期的4.4元。

而集團旗下根基營造（2546）今日同步公布半年報，上半年營收為65.11億元、年減9.8%，稅後純益達4.4億元、年減17.1%，每股純益為2.12元、低於去年同期的4.4元。

「冠德心天匯」去年即取得使照，今年4月開始交屋入帳，全案已售七成，全案完工後，將在下半年持續以成屋方式銷售；而已完工的新成屋案，如「冠德大直綻」、「冠德信義」、「冠德安沐居」等持續銷售，若後續順銷，也是今年冠德建設營運來源。

推案部份，今年冠德建設規劃推出三大預售新案，包括台中市北屯區「裕毛屋案」、總銷約50億元，「中和高中案」、總銷約14億元，以及「民權東路公辦都更案」、總銷46億元，合計今年預售推案逾百億元，而加計成屋可售金額，總計今年可售案量約200億元。