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潤泰集團兩大金雞獲利噴發 上半年EPS潤德6.59元、潤弘5.55元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

受惠於近年大型跨國集團陸續來台成立總部，加上大型公辦都更案、危老改建案陸續推動成案，以及軌道建設聯合開發案持續展開，國內整體裝修工程市場持續擴大，包含商場、商辦、聯開案、高級住宅公設等大型個案如火如荼進行，讓潤泰集團旗下的潤德（6881）業績持續攀升。

潤德9日公布今年上半年營收達8.76億元，較去年同期大增46%，毛利率達20.1%，營業利益達1.13億元，較去年同期成長61.4%，稅後純益為9,144萬元，每股稅後純益（EPS）達6.59元，優於去年同期的4.21元。

同樣隸屬潤泰集團的潤弘（2597），今年在政府土木工程案量持續放大、社會住宅放量招標、北中南大型開發案陸續釋出，以及危老、都更需求強勁等四大市場需求拉動下，今年上半年營收達121.37億元、年增16.5%，毛利率達16.3%，較去年同期12.9%增加3.4個百分點，稅後純益約達10.27億元，較去年同期5.96億元大增72.3%，每股純益達5.55元、優於去年同期的3.22元。

潤泰材（8463）今同步公告半年報，上半年營收約達30.71億元，稅後純益達7,958.8萬元、年增率大增88.9%，每股純益約達0.53元、優於去年同期每股純益0.28元。

每股純益 營收

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