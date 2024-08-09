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美時營收／7月飆高至27.2億元 月增1.44倍、年增18.97%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）9日公布7月合併營收27.2億元，月增1.44倍、年增18.97%，創下今年營收新高，同時也是單月營收表現歷史次高的佳績。美時表示，主要歸功於血癌藥Lenalidomide於美國市場銷售大增所致。

美時今年前七月合併營收116.6億元，年增3.64%，其中亞洲市場以外的出口業務展現出強勁增長，月增達471%，年增達53%，這主要得益於Lenalidomide的強勁需求；亞洲業務則年減25%，主要由於去年同期在韓國確認了一筆一次性1.86億新台幣的權利金收入，墊高了去年基期。

美時近日公布第2季財報也相當亮眼，單季稅後淨利13.32億元，季增28%、年增5%，每股稅後純益（EPS）達5.09元。美時表示，今年第2季合併營收47.43億元，年增7%、季增13%，來自亞洲的業務年增5%，主要由台灣和東南亞業務驅動；亞洲以外的出口業務年增8%，季增29%。第2季營業毛利率提升至61%，季增6個百分點，年增2個百分點。

美時的主力產品Lenalidomide，原廠全球市場規模約100億美元，美時與原廠專利訴訟和解後，美時根據協議，將可以每年約10%的成長幅度，穩定出貨Lenalidomide至美國直至2026年初為止。

展望未來，美時第2季在全球提交了38個藥物申請，並獲得了16個市場批准，其中較值得注意的是幾個南美國家（如瓜地馬拉和巴拉圭）獲得了Enzalutamide（Xtandi的學名藥）市場批准。在東南亞市場，美時獲得了Pomalidomide（Pomalyst的學名藥）在新加坡的市場批准，並在越南推出了Lenalidomide，都提升了美時在東南亞地區的影響力。

業務開發方面，美時完成了第一個東南亞收購，併購梯瓦（Teva）製藥泰國子公司，加強了其在該地區的影響力。這次收購增加了美時在泰國的眼科和呼吸產品組合，並擴展了美時的藥局通路。業務開發團隊簽署四個東南亞市場產品的協議，擴大了公司的產品組合。目前有超過25個項目處於積極談判階段，包括NCE產品、505(b)2、生物相似藥和幾個品牌收購協議。

法人預估，隨著Lenalidomide逐步擴大對美國市場出貨，美時接下來8月營收也將勝於7月，整個第3季營收表現將勝於第2季，明年業績表現又將勝於今年。

東南亞 營收 美時

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