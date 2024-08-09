王品財報／上半年 EPS 8.01元 大陸事業群第2季轉盈
王品（2727）9日召開董事會，會中通過第2季合併營收53.6億元，單季稅後淨利3.5億元，年減3.15%，EPS 4.24元。2024年上半年合併營收為110.1億元、稅後淨利6.6億元，年減9.6%，EPS 8.01元。其中，大陸事業群在集團汰弱留強、品牌調整後，第2季轉虧為盈，對獲利帶來貢獻。
王品表示，相較2023年因為疫情解封，報復性消費激增，餐飲業呈現爆發式成長，在2024年恢復常態消費後，集團第2季營收、獲利較去年同期微減。
王品同步公告7月自結合併營收為18.3億元，年減6.37%，主要受颱風影響營業天數所致。台灣事業群「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」與「夏慕尼」四品牌受惠於暑假聚餐、父親節檔期，合計誕生6家千萬大店，累計前七月合併營收為127.7億元，年減1.04%。
展望第3季，台灣事業群持續展店腳步，「就饗鐵板燒」、「尬鍋」先後於高雄開出新店，為8月營收助攻，9月集團規劃將再開出5家新店，持續挹注業績動能。大陸事業群則持續穩健經營、依市況調整，據當地媒體報導，大陸經濟情勢嚴峻、消費降級趨勢造成餐飲業內競爭激烈，許多同業獲利遭受打擊甚至落入嚴重虧損，王品也迅速隨之轉型、更精實管理品牌營運，期待重回穩定成長格局。
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