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長榮航財報／第2季獲利亮麗年增31% 每股盈餘1.44元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航空（2618）第2季獲利亮麗，稅後純益年增率31%，每股盈餘1.44元；累計上半年稅後純益125.1億元，年增率19.7%，每股盈餘2.31元。

長榮航空第2季合併總營收553.74億元，年增率13.9%；合併本期淨利82.2億元，稅後純益77.88億元，年增率31%，每股盈餘新台幣1.44元。

累計上半年營收1,072.89億元，年增15.3%，本期淨利為133.87億元，稅後純益為125.1億元，年增率19.7%，每股稅後盈餘2.31元。

上半年延續旅遊出行及商業交流需求熱絡，積極運用機隊運能，機動加密長程線班次及區域航線旺季換大機型，並開航高雄-香港、恢復桃園-松山愛媛，以擴大市場份額，以及高載客率及高票價繼續推升成長動能，1~6月全航線客運營收增加新台幣110.9億，年增17.9%。

航空貨運受惠於大陸電商、AI出貨需求增加及海運塞港由海轉空之外溢效應，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價，運量年增15.4%，單位收益年增1.8%，貨運營收增加新台幣34.1億，年增17.4%。

新台幣 長榮航空

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