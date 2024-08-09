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華城財報／第2季獲利年增六成 每股賺2.91元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

華城（1519）9日公布第2季財報，單季稅後純益8.94億元，年增64.4%，每股純益（EPS）2.91元，累計上半年稅後純益14.92億元，年增99.1%，每股純益5.2元。

華城第2季營收46.45億元，年增49.7%，累計上半年營收76.83億元，與去年同期相比增加65.47%，華城上半年獲利勁揚，除了持續受惠台電強韌電網計畫訂單外。華城指出，營收成長主要是外銷及民營案訂單成長。

華城日前表示，2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代，在淨零碳排趨勢、和AI浪潮下，未來對電力的需求只會更多，且電力問題現在已成國安問題，而綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為公司目前及未來三個主要成長動能。

華城去年以來獲利屢寫佳績，主要就是受惠外銷市場、台電強韌電網計畫及綠能產業興起，所帶動的電力設備需求，尤其華城是國內唯一可生產500kV大型變壓器的廠商，在外銷市場有所斬獲。華城指出，今年外銷比重可以從去年三成左右，擴大到四成以上。

外銷 華城

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