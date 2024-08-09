帝寶財報／上半年 EPS 10.24元 再度收穫一個資本額

車燈大廠帝寶（6605）董事會通過第2季財報，9日公告上半年稅後淨利16.99億元，年增達52.79%，相對於去年同期EPS 6.71 元，今年上半年EPS 10.24元 表現突出，上半年再度收獲一個資本額。

帝寶第2季稅後淨利8.13億元，年增22.44%，EPS 4.97元優於去年同期的4元。

在此之前，汽車零組件第2季繳出亮眼成績，堤維西（1522）與東陽（1319）上半年獲利雙雙創同期新高，堤維西更是半年賺贏去年全年，全年獲利可望連續三年創新高。汽車碰撞件獲利大幅成長，主要來源還是北美AM市場因為保險公司STATE FARM大量採用非原廠件作為消費者維修之用，東陽、堤維西與帝寶都有大量的零組件獲得美國CAPA認證，在STATE FARM 的商機中展現成長，同時STATE FARM逐漸擴大適用區域，未來的效益將持續擴大。