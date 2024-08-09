富邦金前七月稅後純益1,078億元、EPS 8元 創單月及累計新高

富邦金（2881）9日公布，7月自結稅後純益267.4億元，創單月獲利歷史新高；累計今年前七月稅後純益1,078億元，已超越去年全年獲利，並創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為8元。富邦金指出，子公司富邦人壽、富邦證券單7月稅後純益皆創下單月歷史新高；同時，台北富邦銀行、富邦證券累計前七月稅後純益亦皆創下歷年同期新高。

富邦人壽7月稅後純益為206.2億元，創單月獲利新高，累計稅後純益為722億元，亦創下歷年前七月第三高紀錄。單7月及累計前七月獲利較去年同期分別成長146%及108%。本月主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入及股利收入。

富邦人壽持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。股市方面，7月富壽於台美股高點伺機實現資本利得，加上部分現金股息入帳挹注投資收益。債市方面，美國經濟成長動能放緩，市場預期聯準會將展開降息周期，7月公債利率回落，富壽已自今年度第2季起，把握利率高檔機會，持續增加債券部位，以達提升經常性收益的目標。

匯市方面，7月全球股市進入震盪整理期，加上下半年政治風險等不確定因素升溫，外資避險需求增加，美元兌台幣升值1.19%，貢獻當月匯兌利得。

台北富邦銀行7月稅後純益33.0億元，今年以來每月單月獲利皆較去年同期成長，累計前七月稅後純益195.2億元，較去年同期成長21%，續創歷史新高，主要來自銀行存放款基盤擴大，財富管理銷售動能穩步上升，信用卡簽帳金額持續成長，線上交易客戶數增加，帶動數位平台交易量及收益提升，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長11%及46%，整體營收較去年同期成長17%。截至7月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1136%，維持良好資產品質。

富邦產險7月稅後純益3.5億元，累計稅後純益27.9億元，保險本業收入穩健，帶動整體獲利表現。業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，7月整體簽單保費56.9億元，較去年同期成長20%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中以水險成長106%及工程險成長84%表現最為亮眼，成長動能皆優於市場。累計前7月簽單保費收入397.1億元，年成長13%，簽單市占率24.4%，維穩市場龍頭地位。

富邦證券7月稅後純益17.5億元，較上月成長58%，主要受惠股利收入挹注，且7月台股日均值持續成長亦帶動現貨收入成長。累計前七月稅後純益67.2億元，較去年同期成長45%，受惠今年台股行情熱絡，各主要業務獲利皆較去年同期顯著成長，續創單7月及累計前七月稅後純益歷年新高紀錄。