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合機財報／第二季獲利年增逾一倍 每股賺0.91元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

合機（1618）9日公布第2季財報，單季稅後純益達1.75億元，年增132%，每股純益（EPS）0.91元，累計上半年稅後純益2.94億元，與去年同期相比增加127%，每股純益1.53元。

合機7月營收5.80億元，月增95.87%、年增151.14%，今年前七月累計營收為25.56億元，年增27.62%。

台電強韌電網預計2022至2032年花費181億元汰換246.5公里電纜，加上台電2024年執行大型計畫中，離岸風電加強電力電網計畫112.8億元、離岸風電區塊開發3-1期加強電力網計畫22.4億元等，都會提升對電線電纜的相關需求。

而擁有345kv超特高壓電力電纜製造能力的合機，因此掌握搶單優勢，由於台電每月都會陸續釋出標案，市場預期合機將進一步有新單落袋，挹注營運表現。

離岸風電 電纜

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