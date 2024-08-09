陽明營收／運費狂飆加持 7月254億元、寫22個月新高

陽明海運（2609）受惠於海運運費狂飆加持，7月單月營收寫下2022年9月以來新高，營收達254.58億元，較6月營收增加47.38億元，增幅為22.87%，較去年同期營收增加新台幣140.02億元，增幅為122.23%。陽明認為，美東碼頭勞資談判目前呈現膠著，談判暫停，現有合約到期後不排除有罷工風險。

陽明累計前七個月營收為1,218.49億元，較去年同期營收新台幣834.56億元，增加新台幣383.93億元，增幅為46%。

陽明表示，航運市場方面，根據Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，截至今年7月15日全球僅0.6%(約16.7萬TEUS)貨櫃船屬於純閒置狀態，自今年1月起船舶閒置率持續低於1%，代表貨櫃船隊已因船舶繞道、塞港及市場旺季提前而被充分使用。