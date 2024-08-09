降息選債還股市…有無腦選擇？ 專家：中信金（2891）不論升降息都受惠

還記得上一篇「金融股有300點補漲空間！富邦金、國泰金、中信金股價天花板還差很遠？」我說金融指數補漲嗎？本來輸給大盤，有機會落後補漲，結果加權指數開始大逃殺，現在反而變成大盤落後補跌！我們就來關心一下金融族群的現況，到底該漲沒漲到的金融股，是不是「上漲都沒份、下跌就有他」吧！

金融類 技術分析

從上次高點來看，金融指數從2153.41點下跌到目前1,943.42點，跌幅是9.8%，加權指數從23916.93點殺到20,501.02點，跌幅則為14.3%，以前一篇文章來看，大盤市況佳，金融股往上拉就很合理，但現在遇到下殺呢？變成大盤開始大跌，金融股反而抗跌，因為上漲沒有跟上，下跌幅度自然也比較小一些。

以目前盤勢來看，金融指數1,943.42點，加權指數20,501.02點，也已經很相近了，大概就是1:10，這時候來投資金融股，就可以考慮找殺多又能受惠產業的股票。

上市金融類股行情

從月線負乖離最大的前五名來看，分別是台新金、群益證、統一證、玉山金、中信金，這可以切成三組來談：

證券交易熱：群益證、統一證。這些公司被殺也很簡單，股市多頭交易熱，獲利就會跟著衝高，但如果出現空頭，成交量就可能銳減，導致獲利衰退。

升降息都贏：台新金、中信金，兩家都是以銀行本業出發，後來轉投資壽險，因此升息會讓銀行獲利成長，但也會造成壽險虧損，反過來說，遇到降息時，銀行本業會面臨衰退的壓力，此時壽險公司滿手債券就會出現反彈行情。

消金業務為主：玉山金，過去以來都是以消費金融市場為主，尤其是信用卡業務更戮力發展，因此在總經好轉後，當然也有助於集團發展，而且玉山銀行是最早跟CHATGPT合作的銀行，導入AI系統進行更多金融科技的發展，但近期主要是面臨投信賣壓，下跌就跟基本面比較無關。

從這些公司發展來看，其實就是受到大環境影響而被錯殺而已，但回歸基本面及產業受惠來看，狀況也都相當不錯，接下來從8月1日（大逃殺前一日）到8月6日跌幅來觀察，來看看誰被殺最慘吧。

台新金：20.15元>17.55元，累積跌幅12.9%。

群益證：23.7元>20.35元，累積跌幅14.1%。

統一證：28.05元>24.6元，累積跌幅12.3%。

玉山金：26.65元>25.75元，累積跌幅3.4%。

中信金：35.9元>32.9元，累積跌幅8.4%。

以抗跌程度來看，玉山金最抗跌，第二抗跌是中信金，原因也很簡單，因為這兩檔早就在殺了！所謂殺多就是利多，現在完全體現這個道理。

中信金除息後就一路軟趴趴，至於玉山金則出現投信莫名的賣壓，以接下來可能降息的情況下來看，玉山金靠消金業務是有機會受惠，因為降息就是想刺激經濟活絡，那麼玉山金也能因此而增加獲利，另外中信金則是升降息皆受惠，但如果沒有降息呢？中信金當然也能賺錢，從營運角度來看，相比之下略勝一籌，而且說一句題外話，中信金底下還有轉投資台灣彩券公司，心情不好想買樂透或運彩嗎？你可能會賠錢，但穩賺不賠的莊家是中信金。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：這波下殺最抗跌的金融股有兩家，其中一家竟然升降息都受惠！