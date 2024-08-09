統一上半年EPS 2.01元

統一（1216）昨（8）日公布第2季稅後純益達59.09億元，年減4.7%，每股純益（EPS）為1.04元；上半年稅後純益為114.4億元，年增率2.1%，EPS為2.01元，較去年同期1.97元增加0.04元。

統一集團長期在民生必需相關產業深耕，逐漸發展為綜合性生活產業集團，隨著第3季傳統暑假飲品及節日銷售旺季到來，統一中控、統一超等各大轉投資的獲利有望穩健向上攀升，統一下半年的獲利有望比上半年更好。

對於市場展望，統一集團也指出，大環境有太多不是企業能控制的因素，統一要朝著「穩健、健康」為基礎挺進，未來持續洞察和貼近消費者需求趨勢，與消費者建立深入互動，統一為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進，有信心今年獲利在一個成長軌道上。

統一上半年營收3,208.76億元，主要受惠於合併家樂福的效益大幅度成長19.4%，統一、統一中控及統一超商等上半年獲利穩健成長；不過，合併家樂福之後，統一要進行各項擴大投資規劃，家樂福的獲利效益還未顯現，所以統一單季及上半年的獲利成長幅度不如營收大。

統一旗下最重要的轉投資大陸統一中控，受惠於原物料價格較去年同期下降。