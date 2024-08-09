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長榮上月營收重返500億 法人估單月賺逾一股本

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運。 聯合報系資料照
長榮海運。 聯合報系資料照

航海王回來了，長榮昨（8）日公告7月營收，單月一舉衝出543.9億元的佳績，是睽違22個月以來，重新站回500億元大關的新高點。法人估，根據貨櫃海運營收損平點，長榮7月單月有望賺逾一個資本額。

紅海危機日久無解，運價日益高漲，長榮海運7月貨量及平均運價都同步成長，7月單月合併營收543.9億元，月增120.4億元，增幅28.4%，年增309.7億元、增幅132.2%。累計前七個月，合併營收2,493.6億元，年增917.29億元、增幅58.1%。

長榮海運7月營收概況
長榮海運7月營收概況

貨櫃輪業界推估，根據船舶到港的時間推估，6月的營收僅反映前兩個月前運價，運價在5月開始急漲，將會陸續顯現7、8月的營收上，使得長榮海運不只是要公布的第2季獲利出色，第3季營收、獲利繼續看俏。

長榮海運（2603）即將於8月13日公布第2季獲利數字，法人分析，長榮海運第1季的每股純益（EPS）8.14元，第2季的營收為1,062.5億元，較第1季年增近20%，較去年同期大幅成長58%，所以推估獲利比第1季好，單季獲利出現想像空間。

此外，貨攬龍頭台驊董事會昨日也公布上半年獲利及股利。受惠海運運價大漲及承攬貨量增加，第2季的本期淨利4.1億元，年增率41.9%，單季稅後純益3.89億元、每股純益為2.84元。台驊昨公布上半年將配發現金股利3元、發放率為63.56%。

台驊今年上半年上半年稅後純益達6.46億元，每股稅後純益達4.72元。台驊認為，美加多起罷工談判即將展開，預計有利支撐遠東至美洲航線運價維持高檔水位，台驊的業績將跟著進一步受惠。

此外，台驊投控上半年每股稅後純益達4.72元，董事會也公布上半年配發現金股利3元，以昨日收盤價91.2元計算，年化現金殖利率為6.58%。台驊認為，今年本業獲利將愈來愈好，下半年股利相當可期。


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