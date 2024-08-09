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國壽、台壽 純益倍增

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國內金控7月獲利陸續出爐，其中，國泰金控（2882）旗下國泰人壽，以及中信金控旗下台灣人壽雙雙繳出亮眼的獲利成績單，成為挹注金控獲利的重要引擎。

國泰金昨（8）日公布，國壽7月稅後純益168.3億元，創單月次高，累計稅後純益650.9億元，主要反映資本利得、匯兌利益以及經常性收益貢獻。

國泰金指出，子公司國壽7月稅後純益為168.3億元，較去年同期大增32.9%，累計前七月稅後純益650.9億元，較去年同期暴增1.52倍。

國泰金表示，7月在美國就業及通膨數據降溫，及美國聯準會釋出9月可能降息的訊號下，美債利率明顯回落，而受最新企業財報表現疲弱壓抑科技股走跌影響，股市高檔震盪，國壽掌握波段操作，逢高調節股票部位。另外，隨外資匯出，新台幣兌美元匯率7月貶值幅度達1.2%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加上在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現維持亮眼。

除國壽外，中信金旗下台壽獲利同步報佳音。中信金統計顯示，子公司台壽7月反映股票資本利得及股利收入貢獻，單月稅後純益達67.51億元，較前一個月激增2.58倍。統計今年以來，新台幣兌美元累計貶值達6.4%，產生匯兌利益，加上金融資產處分利得較佳，累計今年前七月，台壽稅後純益為197.72億元，年增達1.07倍。

中信金控 國壽 國泰金控

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